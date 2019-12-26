مناورات روسية ايرانية صينية مشتركة الجمعة المقبلة

2019/12/26 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

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اعلن المتحدث باسم الجيش الايراني، العميد ابوالفضل شكارجي، امس الاربعاء، ان "مناورات بحرية مشتركة بين ايران والصين وروسيا ستنطلق بعد غد الجمعة

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