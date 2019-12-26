القوات السورية تتوغل الى نقطة مراقبة سورية شمال غربي البلاد

2019/12/26 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - سورية

تمكنت قوات الجيش السوري، امس الأربعاء، من الوصول إلى نقطة مراقبة تركية في ريف إدلب شمال غرب سورية.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"،

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