مقتل واصابة 3 اشخاص بنزاع عائلي مسلح شمال شرقي ديالى

2019/12/26 | 00:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم، بمقتل واصابة 3 اشخاص بنزاع عائلي مسلح شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"شخصين قتلا واصيب ثالث بحروح خطيرة بنزاع عائلي تطور لإستخدام السلاح في اطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه"تم نقل جثتي الضحيتين للطب العدلي والمصاب الى مستشفى لتلقي العلاج، وفتح تحقيق بالحادث".

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