تحالف القوى يحذر من تراجع رئاسة الجمهورية عن ألتزاماتها الدستورية

2019/12/26 | 00:48 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الاخبارية:حذر تحالف القوى العراقية ، الاربعاء، من تراجع رئاسة الجمهورية عن تنفيذ واجباتها التي رسمها لها الدستور النافذ .وأكد تحالف القوى العراقية في بيان تلقته...

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