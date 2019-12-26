وثاب داود السعدي - ثورة الشباب وقانون الانتخابات

2019/12/26 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وثاب_داود_السعدي تحت ثورة عارمة اثبت فيها شباب العراق وعيا وبصيرة اذهلت اركان أحزاب الفساد العلني والسري، ودكت معاقل التفكير المتحجر للمسؤولين السياسيين دكا، سواء من أصحاب أحزاب نهب المال العام المهيمنة، او من معارضاتها الهيكلية الصورية، اضطر مجلس النواب العراقي على التصويت على قانون جديد للانتخابات يوم 24 كانون الأول الجاري.ولكن هذه الطبقة الحاكمة المتمسكة بامتيازاتها وسرقاتها لا يمكن ان تمنح الثوار ما يريدون......

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