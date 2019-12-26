الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - التغييرات على قوانيين الأنتخابات البرلمانية التفاف على هدف الثورة لاسقاط كل النظام !!

2019/12/26 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي اقر اجتماع البرلمان العراقي في يوم الثلاثاء المصادف 24-12-2019 المادة 15 من قانون الأنتخابات" وصوّت البرلمان على المادة 15 من قانون الانتخابات التي تسببت بخلافات عميقة بين الكتل طيلة الفترة الماضية، ونصت المادة على أن يتم اعتبار كل قضاء (مدينة) دائرة انتخابية، على أن يكون لكل 100 ألف شخص مقعد بالبرلمان، وفي حال قل عدد نفوس القضاء عن هذا العدد يدمج في قضاء مجاور له , هذه التغييرات محاولة من القوى ا......

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