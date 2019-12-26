برلمانيون يرجحون تأجيل فرضية الانتخابات المبكرة

2019/12/26 | 01:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف

توقعَ أعضاءٌ مجلس نواب تقديم طعون الى المحكمة الاتحادية بقانون انتخابات مجلس النواب الذي صوت عليه البرلمان أمس الأول الثلاثاء، بينما أكدوا أن تطبيق هذا النظام الانتخابي يحتاج الى ما لا يقل عن سنتين لإجراء العملية الانتخابية، ما يزيح فرضية إجراء انتخابات مبكرة.

عضو مجلس النواب شيروان دوبرداني، قال لـ"الصباح": إن "الكتل السياسية الصغيرة تعتزم تقديم طعن على قانون انتخابات مجلس النواب؛ لكون هذا النظام سيقصي تلك الكتل من الوصول الى مجلس النواب الجديد".

وأضاف أن "التحالف الكردستاني وكتلاً سياسية أخرى أبدت تحفظها على إقرار هذا القانون، لكونه سيؤخر إجراء الانتخابات الى مدة قد تصل الى ما لا يقل عن سنتين، فضلاً عن المشكلات الادارية الكبيرة التي سيخلفها هذا النظام بوجود 41 قضاء غير مسجل في وزارة

التخطيط".

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي: إن "النظام الحالي الذي يعتمد على الدوائر المتعددة يحتاج الى سنتين لتطبيقه، لأن هناك الكثير من الاجراءات الفنية التي ترافق إجراء

هذه الانتخابات".

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