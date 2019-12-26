شرطة البصرة لـ واع: لا صحة لوجود إنذار ج والأوضاع مستقرة

2019/12/26 | 01:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، دخول القوات الأمنية في المحافظة حالة الإنذار ج، مشيرة إلى إستقرار الأوضاع الأمنية في البصرة.

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