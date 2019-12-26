2019/12/26 | 01:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - ذي قار

أفاد مصدر من محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن نزاع عشائري مسلح تجدد في القضاء الشطرة بين إحدى عشائر العبودة وبني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: تجدد النزاع المسلح بين عشيرتين بمحافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: تجدد النزاع المسلح بين عشيرتين بمحافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).