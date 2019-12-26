2019/12/26 | 01:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان افاد مراسل "كلكامش برس " ان انفجارا قرب جامع الامام علي وسط محافظة ميسان ،اسفر عن تدمير عجلة مدنية . ولفت نشطاء الى الانفجار ربما كان يستهدف ناشطا مدنيا داعم للتظاهرات . يمكنكم الآن تحميل تطبيق "كلكامش برس" على هواتفكمAndroid Apple

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا :انفجار بميسان يسفر عن تدمير عجلة مدنية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا :انفجار بميسان يسفر عن تدمير عجلة مدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).