تحالف القوى يحذر رئاسة الجمهورية من التراجع عن إلتزاماتها الدستورية

2019/12/26 | 01:19 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحالف القوى العراقية، اليوم الأربعاء، رئاسة الجمهورية من التراجع عن إلتزاماتها الدستورية.ودعا التحالف في بيان، رئيس الجمهورية لتقديم مصلحة العراق وعدم الاستجابة...

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