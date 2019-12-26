راموس يكشف عن امنية في العام الجديد

2019/12/26 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

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كشف مدافع وقائد منتخب إسبانيا وفريق ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على هامش الاحتفال بالعام الجديد،

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