2019/12/26 | 06:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "اصلاحات العراق ودورها في تهدئة الشارع وتلبية توجيها...

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