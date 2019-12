2019/12/26 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تعرض العديد من الفنانين العراقيين للتهديد ومحاولات التصفية الجسدية بسبب موقفهم المؤيد للتظاهرات الشعبية، كثر الحديث عن تراجع بعضهم عن مواقفه، ما دفع بنقابة الفنانين العراقيين للخروج عن صمتها والتأكيد ان التهديد والوعيد بالتصفية والاختطاف والقتل دفعها للاصرار وتضاعفت أعداد الفنانين داخل وخارج العراق في ساحات التظاهر.

وقالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: "لا نكشف ذلك سراً اذا قلنا ان التهديدات المباشرة وغير المباشرة قد وصلتنا ولم نكترث ولم نتراجع بل زادت همتنا واصرارنا وزادت وتنوعت مبادراتهم مسرحاً واناشيداً وافلاماً ولوحات وصارت ساحة التحرير مكانا نحتفي فيه بكل جائزة ينالها فنان عراقي في اي محفل عربي أو دولي".

";

//parse XFBML, because it is not nativelly working onload

if (!fbParse()) {

var c = 0,

FBParseTimer = window.setInterval(function () {

c++;

if (fbParse())

clearInterval(FBParseTimer);

if (c === 20) { //5s max

thisSnippet.innerHTML = "Facebook API failed to initialize.";

clearInterval(FBParseTimer);

}

}, 250);

}

}

};

thisSnippet.className = "facebookSnippetProcessed";

if (d.readyState === "uninitialized" || d.readyState === "loading")

window.addEventListener("load", render);

else //liveblog, ajax

render();

})(document);

وشددت على بقائها مع أبناء العراق في ساحة التحرير، والوقوف بوعي كامل مع على الحق والتضحية من أجل الحرية والعدالة وغد عراقي أجمل.

نقابة الفنانين هاجمت السلطات العراقية معتبرةً أنها عجزت جميعها عن "كشف ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين تلطخت أيديهم بقتل أكثر من خمسمائة شهيد عراقي وجرح أكثر من عشرين ألف قمر عراقي لن تستطيع أن تصمد أمام ثورة العراقيين"، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تعرضنا للتهديد والتصفية".. نقابة الفنانين العراقيين تخرج عن صمتها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تعرضنا للتهديد والتصفية".. نقابة الفنانين العراقيين تخرج عن صمتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).