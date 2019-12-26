شاهد بالصور: الخسائر التي سببتها اعمال الشغب في كربلاء

2019/12/26 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادت اعمال الشغب في شارع السناتر بكربلاء، مساء الاربعاء الى تضرر واجهات عدد من المحال التجارية....

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