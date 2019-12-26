2019/12/26 | 07:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / اسماء تعيينات دائرة المحاسبة واسماء تعيينات خزائن المحافظات مع الراتب قد اعلنت اليوم من قبل وزارة المالية العراقية دائرة المحاسبة.هذه الدرجات الشاغرة (مدقق – م.مدقق – ملاحظ – م.ملاحظ – م.محاسب – م.مبرمج – حرفي اول) جاءت سابقا ضمن حركة الملاك السنة 2016، ندعو السادة والسيدات المدرجة اسماؤهم ادناه في قوائم الاسماء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أسماء” المرشحين للتعيين في “وزارة المالية” مع الراتب لكل عنوان وظيفي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أسماء” المرشحين للتعيين في “وزارة المالية” مع الراتب لكل عنوان وظيفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).