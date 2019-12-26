ما حقيقة اقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في العراق؟

2019/12/26 | 07:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة محمد فضل، أن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك ستقام في فبراير المقبل.

وأضاف فضل، في تصريحات لـ برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن مكان المباراة لم يتم تحديده حتى الآن، مشددًا على أن كل ما يتردد حول إقامة المباراة في العراق أو الأردن أو اليمن غير صحيح ومجرد اجتهادات.

وأوضح فضل، أن اتحاد الكرة تلقى العديد من العروض العربية لاستضافة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن ملف المباراة في يده، ولكن القرار النهائي يكون للجنة بأكملها والشركة الراعية.

وتابع محمد فضل، أن اتحاد الكرة يدرس جميع العروض المقدمة لاختيار الأنسب والأفضل لإقامة المباراة.

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