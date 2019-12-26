اسماء + الامر الوزاري بتعيين “2650” اسم في مديرية تربية صلاح الدين

2019/12/26 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تم تعيين الذوات المدرجة اسماؤهم في مديرية تربية صلاح الدين على الرابط ادناه وتشمل النتائج تحصيلهم العلمي وقسم التعيين فيه القضاء، لمختلف الاختصاصات (حملة الشهادات – بكالوريوس – الاعدادي) في مختلف العناوين الوظيفية و يبلغ عدد الفائزين بالتعيينات النهائية 2650 اسم اصدر فيهم الامر الوزاري بالتعيينات في مديرية تربية صلاح الدين.الرابط ياخذك […]

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