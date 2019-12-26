مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي وزارات الدولة

2019/12/26 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مصرف الرافدين يوم الخميس عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدىالمصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد

واشار الى ان المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه

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