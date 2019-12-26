العراق .. الدستور هو الحل

2019/12/26 | 08:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضی اسبوع علی نهایة المهلة الدستوریة لانتخاب رئیس وزراء بدیل للمستقیل عادل عبد المهدي ومازال هذا البدیل موضع اختلاف وصراع بین القوی السیاسیة والمتظاه...

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