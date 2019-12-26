تحالف القوى يوجه رسالة الى رئاسة الجمهورية

2019/12/26 | 08:33 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

حذر تحالف القوى العراقية،، من تراجع رئاسة الجمهورية عن تنفيذ واجباتها التي رسمها لها الدستور النافذ.

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