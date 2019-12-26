روسيا تحصل على دخل إضافي بقيمة نحو 985 مليار دولار من صفقة

2019/12/26 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلادة حصلت على 6.2 مليار روبل (نحو 985 مليار دولار) من صفقة "أوبك +".

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