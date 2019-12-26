مبيعات قياسية على الإنترنت في موسم التسوق بالولايات المتحدة

2019/12/26 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير لماستركارد أن مشتريات المتسوقين الأمريكيين على الإنترنت زادت في موسم العطلات بالولايات المتحدة هذا العام لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا.

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