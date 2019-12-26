اتمام الربط التزامني للطاقة بين العراق وايران.. ومباحثات مع تركيا والسعودية والكويت

2019/12/26 | 08:48 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، اتمام الربط التزامني للطاقة بين العراق وايران، لافتة إلى مباحثات مع تركيا والسعودية والكويت بهذا الخصوص.

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