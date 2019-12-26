2019/12/26 | 09:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسة علمية حديثة أجريت على الفئران، إلى أن "شرب أربعة أكواب من القهوة يومياً يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 أكواب من القهوة يومياً تقلل زيادة الوزن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 أكواب من القهوة يومياً تقلل زيادة الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).