بوتين يلعب هوكي الجليد في الساحة الحمراء

2019/12/26 | 09:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة لهوكي الجليد في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو، وذلك ضمن مهرجان “الدوري الليلي” للعبة، عشية العام الجديد 2020.وارتدى بوتين قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وضم فريقه وزير الدفاع سيرغي شويغو، وكوكبة من أساطير لعبة الهوكي، مثل بافل بوريه الملقب بالصاروخ الروسي، فاليري كامينسكي، أليكسي كاساتونوف، وسيرغي

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