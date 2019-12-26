2019/12/26 | 09:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. زخم مروري في بغداد بعد اغلاق طريقين رئيسيين لساعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. زخم مروري في بغداد بعد اغلاق طريقين رئيسيين لساعة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. زخم مروري في بغداد بعد اغلاق طريقين رئيسيين لساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).