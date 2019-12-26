2019/12/26 | 09:26 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلماني: نوابا صوتوا على قانون الانتخابات دون علمهم على أي أساس توزع الدوائر الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: نوابا صوتوا على قانون الانتخابات دون علمهم على أي أساس توزع الدوائر الانتخابية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني: نوابا صوتوا على قانون الانتخابات دون علمهم على أي أساس توزع الدوائر الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).