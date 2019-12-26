2019/12/26 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب قائد شرطة دبى ضاحي خلفان يوم الخميس تحية للشيعة بالعراق ولبنان.وقال خلفان من على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم إن : “شيعة العراق ولبنان اليوم أثبتوا أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب قائد شرطة دبى يحيي شيعة العراق ولبنان: اثبتوا ان العروبة فوق الطائفية) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب قائد شرطة دبى يحيي شيعة العراق ولبنان: اثبتوا ان العروبة فوق الطائفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).