2019/12/26 | 09:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت غوغل النقاب عن ترتيبها لأفضل التطبيقات المتاحة للتنزيل من متجر “غوغل بلاي”، ذات الشعبية الكبيرة في الوقت الحالي.ويحتوي متجر “بلاي” الآن، على نحو 2.8 مليون تطبيق مثير للإعجاب، لذا نشر موقع “إكسبريس” أبرز نتائج Best Of awards لعام 2019 التابعة لغوغل.وسلطت غوغل الضوء على تطبيق Ablo– وهي خدمة جديدة مصممة لربط المستخدمين مع آخرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تكشف عن أفضل تطبيقات أندرويد لتحميلها على هاتفك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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