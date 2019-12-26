بفرح مشوب بالخوف.. القامشلي تحيي ميلاد المسيح

2019/12/26 | 09:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقصت اعداد المسيحيين بعد بدء الاحتجاجات في سوريا عام 2011

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