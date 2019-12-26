2019/12/26 | 09:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت فورد هذا العام نموذجها الجديد من سيارات Escape الرباعية الدفع، التي صنفت بأنها المنافس الأهم لسيارات RAV4 الشهيرة من تويوتا.ومن أكثر ما يميز Escape الجديدة الهيكل الانسيابي الأنيق، والمصابيح المزودة بخطوط إضاءة من نوع LED ، والسقف البانورامي الكبير المصنوع من زجاج يميل لونه للأسود، ما يضفي على هذه السيارة روح الأناقة والعصرية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على منافسة RAV4 الاقتصادية من فورد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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