2019/12/26 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات اللواء 88 في الحشد الشعبي، مساء امس الأربعاء، من دحر عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي الذين شنوا هجوما على ناحية المعتصم بقضاء الضلوعية في محافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن الهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر “داعش” في منطقة السيفونة في ناحية المعتصم التابعة لقضاء الضلوعية بمحافظة صلاح الدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء هجوم صلاح الدين بدحر الدواعش المهاجمين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء هجوم صلاح الدين بدحر الدواعش المهاجمين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء هجوم صلاح الدين بدحر الدواعش المهاجمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).