2019/12/26 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط مقراب سبيتزر الفضائي التابع لوكالة ناسا، صورة لما يشبه النيران التي تلتهم الفراغ الأسود في الفضاء.وتظهر الصورة ما يسمى “سحابة بيرسيوس الجزيئية” (Perseus molecular cloud)، وهي مجموعة هائلة من الغاز والغبار تمتد لأكثر من 500 سنة ضوئية.وينتج التوهج الناري البارز في الصورة، عن الأشعة تحت الحمراء الناجمة عن الغبار الدافئ ومجموعات من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرصد فضائي يلتقط صورة نيران مشتعلة في الفضاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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