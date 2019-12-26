وزارة العدل:تأهيل سجن “أبو غريب سابقا” بشكل تام وافتتاحه قريباً

2019/12/26 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الـعـدل عـن قــرب افـتـتـاح سجن بـغـداد المـركـزي (ابـوغـريـب سابقا) بعد اعـادة تأهيله بشكل تـام وزيـادة طاقته الاستيعابية وتــطــويــره، بـيـنـمـا اتــخــذت اجــــراءات وتـدابـيـر لتسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء أمام المحاكم.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ثائر الجبوري في تصريح صحفي ان “هدف دائرة الاصلاح العراقية المعنية بالسجون هو تحويل الــنــزلاء الــى اشـخـاص

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