عرب: لاوجود لانتخابات مجالس المحافظات خلال المرحلة الحالية

2019/12/26 | 09:35 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد :سومر نيوز

بين النائب عن تحالف البناء حسين سعيد عرب، الخميس، انه لاتوجد انتخابات لمجالس المحافظات خلال المرحلة ال...

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