2019/12/26 | 09:35 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عرب: لاوجود لانتخابات مجالس المحافظات خلال المرحلة الحالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
بين النائب عن تحالف البناء حسين سعيد عرب، الخميس، انه لاتوجد انتخابات لمجالس المحافظات خلال المرحلة ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عرب: لاوجود لانتخابات مجالس المحافظات خلال المرحلة الحالية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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