الصحة العالمية قلقة بشأن الوضع الصحي لسكان إدلب السورية

2019/12/26 | 09:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عبرت منظمة الصحة العالمية، امس الاربعاء، عن قلقها الكبير بشأن الوضع الصحي للمدنيين بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكرت المنظمة في بيان صادر عنها، أن "الأيام الأخيرة شهدت نزوح نحو 130 ألف مدني عن منازلهم بسبب الهجمات المتزايدة من قبل قوات الحكومة السورية وروسيا".

وأشارت أنها "تشعر بقلق عميق إزاء تدهور الأوضاع الصحية في شمال غربي سوريا".

ولفت البيان إلى أن "الهجمات التي تستهدف المدنيين تولد تأثيراً سلبياً وتجعل الوضع الإنساني في إدلب أكثر صعوبة".

وأوضح أن "12 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى خدمات صحية، و2.7 مليون منهم شمال غربي البلاد".

ونوه البيان، إلى أن "500 ألف شخص في جنوب إدلب، بحاجة إلى خدمات صحية عاجلة، بالتزامن مع إغلاق 14 مركزاً صحياً أساسياً ومستشفيين في المنطقة بسبب الظروف الأمنية".

وأضاف أن "استمرار الهجمات التي تستهدف المنطقة قد يؤدي إلى تعليق العمل في 42 مؤسسة صحية".

كما لفت إلى أن "سوريا شهدت منذ تشرين الثاني استهداف 83 مركزاً صحياً منهم 63 مركزاً في محافظة إدلب".

وكشف البيان أن "التوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين وتفاقم معاناة السكان، ونزوح نحو 130 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، عن منازلهم".

وحول النازحين السوريين على الحدود مع تركيا، أشار البيان أن "الهجمات التي تشنها القوات الحكومية السورية وروسيا ضد إدلب أدت إلى نزوح نحو ألفي مدني نحو الحدود التركية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأوضح البيان أن "عدد المدنيين الذين نزحوا إلى المناطق الحدودية مع تركيا منذ بداية شهر تشرين الثاني الماضي ارتفع إلى 217 ألف شخص".

وفي أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

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