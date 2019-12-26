2019/12/26 | 09:37 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، أنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدىالمصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد”.وأشار الى ان “المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يوزع رواتب موظفي الوزارات عن طريق الماستر كارد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يوزع رواتب موظفي الوزارات عن طريق الماستر كارد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يوزع رواتب موظفي الوزارات عن طريق الماستر كارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).