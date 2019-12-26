“بالفديو”.. على الحان “جيل البوبجي والتكتك” سريع محمد القاسم مقطوع مجدداً

2019/12/26 | 09:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم متظاهرون في بغداد ،اليوم الخميس، على قطع سريع محمد القاسم وسط بغداد.واظهر مقطع فديو حصلت عليه “يس عراق” شباب يقطعون الطريق بواسطة عجلات التكتك والحان الاغاني الحماسية الشعبية.

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