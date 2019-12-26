2019/12/26 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالوثيقة..



عادل الزركاني يقدم استقالته من منصبي محافظ واسط بالوكالة ونائب المحافظ

يتبع.



.



.

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت منظمة حقوق الانسان في محافظة ديالى، الخميس (26 كانون الأول 2019)، اجمالي حالات الطلاق للعام الحالي، مشيرة الى أن حالات الطلاق وصلت الى 4353.

وقال مدير المنظمة طالب الخزرجي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إجمالي حالات

بغداد اليوم _ البصرة

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، بأن موظفي معمل البتروكيماويات بالبصرة قاموا بإغلاقه، وذلك احتجاجاً على تنصيب مدير جديد من خارج المحافظة.

وقال المراسل، الموظفين قاموا، مساء اليوم الأربعاء، بإغلاق معمل البتروكيماويات في

بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على صور تظهر ازدياد عدد سرادق الاعتصام تحت جسر الجمهورية رغم البرد الشديد.

الصور التي نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية اظهرت المتظاهرين على بعد ( جرف ) من المنطقة الخضراء مركز الحكم في العراق بعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. عادل الزركاني يقدم استقالته من منصبي محافظ واسط بالوكالة ونائب المحافظ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. عادل الزركاني يقدم استقالته من منصبي محافظ واسط بالوكالة ونائب المحافظ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).