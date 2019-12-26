همام حمودي: قانون الانتخابات سيفتح الطريق للكفاءات المستقلة وسيجدد حيوية البرلمان

2019/12/26 | 09:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، بتصويت مجلس النواب على قانون الانتخابات، معتبراً ذلك “إنجازاً وطنياً”.وقال الشيخ حمودي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر)، إن “قانون […]

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