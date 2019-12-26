داعش يضرب من جديد في كركوك.. هجوم يخلف قتيلين من حشد العشائر

2019/12/26 | 09:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق افادمصدر أمني ، اليوم الاربعاء، بمقتل عنصرين من الحشد العشائري بهجوم مسلح شمال غربي محافظة كركوك.وقال المصدر لـ”يس عراق”، ان “عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً استهداف نقطة تابعة للحشد العشائري في مدخل قرية علو محمود، التابعة لقضاء الدبس بواسطة أسلحة خفيفة ورمانات هجومية”.وأضاف المصدر أن “الهجوم أسفر عن مقتل […]

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