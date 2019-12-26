مبابي يكشف دوره في إقناع نيمار بالبقاء في حديقة الأمراء

2019/12/26 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دوره في إقناع زميله النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالبقاء في “حديقة الأمراء” هذا الموسم.وقال مبابي في “كنت أتحدث معه كل يوم، وأطالبه بالبقاء”.وأضاف المهاجم الفرنسي الشاب: “قلت له، لا يمكنك أن ترحل وتحرمنا من موهبتك المجنونة، يجب أن تكون رقم 1

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