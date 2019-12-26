بدون كفيل ومع اللوحات المرورية .. أمتلك الآن سيارة X65

2019/12/26 | 09:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة سما الغربية الوكيل الحصري لسيارات بايك الصينية عن "تخفضيات كبيرة في نظام البيع نقدًا وبالاقساط".

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