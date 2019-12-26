سيمبكورب مارين تفوز بعقدين قيمتهما 550 مليون دولار أحدهما في قطر

2019/12/26 | 09:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت شركة سيمبكورب مارين للمنصات البحرية أنها فازت بعقدين لتطوير منصات بحرية تتجاوز قيمتهما 550 مليون دولار، وذلك لدعم جهود إعادة التطوير في حقل الشاهين النفطي في المياه القطرية وحقل تيرا الدنمركي في بحر الشمال.

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