2019/12/26 | 09:52 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكـدت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، أمكانياتها وأستعدادها لتجهيز وتلبية أحتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات ومختلف المعدات التخصصية وفق مبدأ البيع النقدي وبالأجل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة: مستعدون لتلبية احتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات والمعدات نقذاً وبالاجل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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