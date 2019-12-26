الصناعة: مستعدون لتلبية احتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات والمعدات نقذاً وبالاجل

2019/12/26 | 09:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكـدت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، أمكانياتها وأستعدادها لتجهيز وتلبية أحتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات ومختلف المعدات التخصصية وفق مبدأ البيع النقدي وبالأجل.

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