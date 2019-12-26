معمـل سمنـت الكوفـة يحصل علـى شهـادة جودة فرنسية

2019/12/26 | 09:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنـت الشركة العامة للسمنت العراقية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن حصول معمل سمنت الكوفة التابع لها على شهادة الجودة العالمية من شركة ( BUREAV VERITAS) الفرنسية الفاحصة لمعايير الجودة بعد أستكمال مراحل التأهيل وعدم تسجيل أية حالة عدم مطابقة للنظام المطبق في المعمل .

وقال مدير عام الشركة حسين محسن الخفاجي في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن “الحصول على هذه الشهادة جاء بعد جولات وكشوفات ميدانية لكادر الشركة الفاحصة على التطبيق الكامل لمتطلبات إدارة الجودة وفق أسس علمية بما ينعكس ويضمن جودة الانتاج ومطابقته للمواصفات المعتمدة عالمياً مع نيل رضا الزبائن”.

وأضاف الخفاجي، أن “منتجات الشركة مطابقة للمواصفة ومضمونة النوعية من خلال الفحوصات المختبرية الدورية والتجارب الميدانية إضافةً إلى خبرة الكوادر العاملة وجودة المواد الأولية المتوفرة محلياً الداخلة في صناعة السمنت”، لافتاً الى أن “معمل سمنت الكوفة ينتج السمنت المقاوم ويطرح إنتاجه بسعر (75) ألف دينار للطن الواحد ولديه الاستعداد لتجهيز كافة الجهات بمختلف الكميات وبطريقة القطع والتجهيز المباشر من المعمل بأنسيابية وبطريقة ميسرة”.

وأشـار الى أن “معمل سمنت الكوفة حاصل على شهادة علامة الجودة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وأن شهادة الآيزو الأخيرة ستضمن أمتلاك المعمل نظام إداري متكامل يكفل منهجية واسعة في عملياته الإنتاجية خصوصاً بعد أن حقق المعمل طفرات إنتاجية وتسويقية خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي”.





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