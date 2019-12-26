كلوب يهنئ جماهير ليفربول بمناسبة اعياد الكريسماس

2019/12/26 | 09:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرص الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على توجيه رسالة لجماهير “الريدز” حول العالم بمناسبة حلول أعياد الكريسماس.وقال يورغن كلوب في رسالته التي نشرت على حساب “الريدز” على موقع “تويتر”: “أود اغتنام الفرصة وتمني عيد كريسماس سعيد للجميع”.وأشار المدرب الألماني إلى أن ليفربول ناد مميز، فيه

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