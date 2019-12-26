2019/12/26 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون فلبينيون، اليوم الخميس، إن إعصار “فانفون” أودى بحياة 16 شخصا.وأكد مسؤولو وكالة الكوارث مقتل 16 شخصا وسط الفلبين، بحسب “وكالة فرانس برس”.واضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين، وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ، في حين انقطع التيار الكهربائي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعصار فانفون في الفلبين يخلف 16 قتيلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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