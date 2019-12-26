النصر والسلام يتوج بلقب دوري العراق بكرة القدم للصم

2019/12/26 | 09:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز نادي النصر والسلام لقب دوري العراق (بطولة المرحوم فاخر الجمالي) الذي اختتمت منافساته على ملعب الشعب الثاني والذي استمر لمدة ثلاثة ايام.وجاء النصر والسلام في المركز الاول بعدما تغلب على فريق اللجنة الفرعية في نينوى بنتيجة 4-1 بينما كان المركز الثالث من نصيب فريق اللجنة الفرعية في النجف الاشرف بعدما تغلب على فريق

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